Нурсултан Назарбаев госпитализирован в больницу

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 8 914

Детали случившегося уточняются.

Нурсултан Назарбаев госпитализирован в больницу

Фото: Никольский Алексей / ТАСС

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Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в больницу. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на пост Александра Аксютица, экс-руководителя «Хабар 24».

Как стало известно 5-tv.ru, экс-политик действительно госпитализирован в больницу столицы Казахстана. Ему предстоит плановая операция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Казахстана отменил пожизненные полномочия Нурсултана Казарбаева.

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