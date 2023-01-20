Детали случившегося уточняются.
Фото: Никольский Алексей / ТАСС
Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в больницу. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на пост Александра Аксютица, экс-руководителя «Хабар 24».
Как стало известно 5-tv.ru, экс-политик действительно госпитализирован в больницу столицы Казахстана. Ему предстоит плановая операция.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Казахстана отменил пожизненные полномочия Нурсултана Казарбаева.
+2° 762 мм рт. ст.
87%
87%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
-0.02 74.41
-0.18
Нашли ошибку?