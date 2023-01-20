«Нашли вмерзшим в землю»: мать Арсена Суховского о жутких деталях гибели сына

Молодой человек так и не дождался зарплаты, чтобы купить билет домой на праздники. Смерть поджидала его в трансформаторной будке.

Начинающий актер Арсен Суховский накануне гибели не случайно оказался в трансформаторной будке на стройке. Обстоятельства сложились так, что именно его накануне смерти отправило туда руководство строительной бригады. О том, почему и как произошла трагедия, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала приемная мама молодого человека Юлианна Медведева.

По словам собеседницы, Арсен всегда был на связи с приемными родителями, но никогда не жаловался на трудности. А они у молодого человека явно были — вместо того, чтобы покорять зрителя с экрана или театральной сцены — ради чего 18-летний парень и поехал в Москву — он выкладывался на стройплощадке: надо было на что-то жить, а ролей не предлагали. Даже эпизодических. С этим Юлианна, как продюсер, могла помочь сыну, но он все хотел сам, принципиально.

«Параллельно он пробовался на какие-то роли. У кого, где — он не говорил, потому что я сама, как продюсер, знаю всех продюсеров площадки, кто где снимает. Даже попросить могла, чтобы хотя бы на эпизод куда-нибудь взяли. Ну он сам», — рассказывает мама погибшего.

А в преддверии Нового годы сын решил приехать домой на праздники, позвонил Юлианне и сообщил об этом. Оставалось буквально несколько дней перед зарплатой — деньги были нужны даже хотя бы на билет. По финансовым вопросам он тоже старался родителей не тревожить.

«Для него было так принципиально, чтобы он свои деньги заработал, на свои домой вернулся, чтобы не мы ему прислали их. Вот прям мужичок, вот сам! А 31-го он позвонил, попросил прощения абсолютно у каждого, позвонил абсолютно всем — бабушкам, дедушкам, тетям, дядям — всем! Поблагодарил меня, признался, что не ценил, что мы раньше для него сделали. Довел своей трогательной речью до слез, поздравил», — вспоминает собеседница.

Новогоднюю ночь Арсен еще провел в Москве, 4 января вышел на связь с мамой, предупредил, что все еще ждет зарплату, 8 января Юлианна сама набрала сыну, предупредила, что брат Илья как раз в Москве и подхватит его домой, но тот переживал о деньгах. Боялся — если уедет, ему их не видать. Позже, 12 января, мать и сын снова созвонились, зарплату юноше на тот момент так и не выплатили. После этого Арсен пошел к начальнику спросить о деньгах, а тот его направил в трансформаторную будку сделать фотографии счетчиков. И с концами.

«Спустя два дня его нашли возле трансформаторной будки, убитого током, вмерзшего в землю… Спасибо напарнику, который связался со мной, потому что, как я поняла, его хотели хоронить ну так… Причем начальник его планировал хоронить так — забрать из морга… В Следственном комитете нам сказали, что в крови ни алкоголя, ни наркотиков не обнаружено. А дальше следствие разбирается», — пояснила мама актера.

Удивило и расстроило Юлианну еще одно обстоятельство — ее сын в строительной организации так и не был официально оформлен.

«Они его даже по технике безопасности не имели права отправлять на электрику, вообще в трансформаторную будку — у него нет допуска. Для чего он это сделал?» — недоумевает собеседница.

Эти вопросы она озвучила и начальнику покойного сына. Также поинтересовалась, почему вообще на территории нет камер, на что последовал простой ответ: их украли.

Странным и подозрительным ей кажется и тот факт, что обычно на стройке дежурили по два человека, а в день гибели Арсена только он находился на объекте. Но еще удивительнее, что нашли молодого человека только через два дня.

«Два дня на территории его никто не мог найти… А на территории что — обхода нет или как? Какая-то странная история», — говорит она.

Сейчас расследованием гибели Арсена занимается Следственный комитет. Женщина надеется, что правоохранители смогут разобраться в этой истории и установить личности виновных в смерти юноши, если они есть.

Актер Арсен Суховский погиб 12 января на стройке в подмосковном Звенигороде. Прощание с ним прошло в его родном городе Краснодаре 19 января. За непродолжительную карьеру зритель успел узнать юношу по ролям в мини-сериале «Ладога» и фильму «Недетский дом», который рассказывает о жизни детского приюта, где он исполнил роль вместе с актером Иваном Охлобыстиным.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит могила трагически погибшего актера Суховского.

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