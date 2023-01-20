Мать актера Арсена Суховского назвала истинную причину смерти сына

Восемнадцатилетний актер Арсен Суховский погиб от удара тока в трансформаторной будке в Звенигороде, где юноша подрабатывал на строительной площадке. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала приемная мама молодого человека Юлианна Медведева.

По ее словам, актерская карьера у Арсена складывалась в Москве не так гладко, как он хотел. Юноша уже успел поработать с такими знаменитыми актерами, как Ирина Розанова и Иван Охлобыстин, но новых ролей ему не предлагали. А в школе Олега Табакова, куда он мечтал поступить, юношу кормили завтраками. Возвращаться домой, в Краснодар, было не вариантом — парень устроился подрабатывать на стройку.

На новогодние каникулы Арсен планировал приехать домой и ждал зарплаты, но ни в канун праздника, ни позже ее так и не выплатили. За это время мать и сын созванивались несколько раз, последний, когда Юлианна слышала голос Арсена — 12 января. Тогда молодой человек рассказал ей, что пойдет выяснять информацию по поводу жалованья к начальнику. Так и было, но тот потом отправил юношу в трансформаторную будку — нужно было проверить счетчики. Оттуда юноша живым уже не вышел — его ударило насмерть током. Однако известно стало об этом только через два дня — его тело было обнаружено возле транстформаторной будки, вмерзшим в землю.

«Спустя два дня его нашли возле трансформаторной будки, убитого током, вмерзшего в землю… Спасибо напарнику, который связался со мной, потому что, как я поняла, его хотели хоронить ну так… Причем начальник его планировал хоронить так — забрать из морга… В следственном комитете нам сказали, что в крови ни алкоголя, ни наркотиков не обнаружено. А дальше следствие разбирается», — пояснила мама актера.

Женщина уверена, что в этой истории много подозрительных деталей: почему в тот день ее сын один дежурил на стройке и зачем его, не имеющего соответствующей квалификации, вообще отправили в трансформаторную будку и почему тело юноши обнаружили только через два дня после смерти. Сейчас все эти обстоятельства выясняют в Следственном комитете Московской области. Накануне возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об обстоятельствах гибелии Арсения Суховского, озвученных его приемной матерью Юлианной Медведевой.

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