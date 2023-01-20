В Обнинске открылась уникальная лаборатория для лечения онкобольных

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В инновационной лаборатории подготовлены условия для производства передовых клеточных и тканевых продуктов, тест- систем на основе собственных клеток пациента.

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Сложнейшие препараты, уничтожающие рак, будут создавать в России. Первая в стране GMP-лаборатория клеточных технологий открылась в Обнинске под Калугой. Это настоящий технологический прорыв и новые возможности для лечения и восстановления пораженных болезнью тканей. Причем лекарства будут готовить индивидуально, непосредственно «у постели больного».
Олег Барышев расскажет подробнее.

Исторический момент для всех, кто вложил душу в создание научно-производственного комплекса и для всей отечественной медицины. Еще один важный шаг в борьбе против рака.

Это место, где пациентам с редкими формами рака дают надежду. По сути, лекарства индивидуально для каждого больного создают по соседству от палаты. Здесь разрабатывают и здесь же применяют. Комплекс поможет совершить прорыв в лечении онкобольных пациентов.

«Принципиальное значение здесь имеют люди. Здесь самый высокопрофессиональный состав, начиная от врачей, сотрудников лабораторий и среднего медицинского персонала, которые позволяют выхаживать пациентов, диагностировать и сопровождать его на всех этапах лечения», — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По сути, это небольшая фармацевтическая фабрика, где у пациента берут живые клетки, меняют их генетический код и буквально обучают бороться с незримым убийцей. Например атаковать раковые клетки или быстро восстанавливать пораженные.

«Например, мы понимаем, что человек получивший все возможные линии препаратов, не может излечиться и мы не можем ему помочь. И тогда мы подключаем уже следующий следующий уровень технологий — биотехнологии, когда мы используем, например, вирусоносители, для того, чтобы создать онколитическую вакцину для поражения конкретной опухоли», — объяснил заместитель генерального директора по науке ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Петр Шегай.

Научно-производственный комплекс станет важной частью национальной стратегии импортозамещения.

В научно-производственный комплекс специалисты попадают через шлюзы в защитных костюмах. Строгая стерильность. Даже воздух сюда подают отфильтрованным.

Создание лекарства проходит по строгим мировым стандартам GMP — это особые требования к каждому процессу производства.

Каждый производственный этап происходит в изолированных помещениях. По сути это отделения внутри отделений. Потом готовые лекарства проверяют еще раз.

«Лаборатория контроля качества располагает высокотехнологическими предметами оценками клеточного препарата которое позволяет понять точно именно клетки попали в его состав отсортировать, их детально оценить», — рассказал заведующий научно-производственного комплекса клеточных технологий класса GMP Денис Барановский.

Запуск научно-производственного комплекса- это одновременно и старт его работы уже сегодня лучшие специалисты страны начнут делать все чтобы помочь спасти жизни больных раком пациентов.

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