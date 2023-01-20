Действующий депутат Мосгордумы Дарья Беседина попала в список иноагентов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 165

Минюст РФ внес депутата Мосгордумы Дарью Беседину в реестр иноагентов

Действующий депутат Мосгордумы Дарья Беседина попала в список иноагентов

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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34-летний политик в Мосгордуме с 2019 года.

Действующий депутат Мосгордумы, член фракции «Яблоко», сотрудница фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Дарья Беседина занесена в реестр иноагентов России. Об этом сообщает Минюст.

При это Дарья является депутатом Московской городской думы VII созыва. 30 декабря в Telegram-канале Бесединой было опубликовано решение общего собрания общественного движения «Яблоко», которым Дарья была назначена председателем на срок до 15 декабря 2023 года, то есть до окончания председательских полномочий Николая Рыбакова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Минюст включил певицу Монеточку в список иноагентов.

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