Минюст включил певицу Монеточку в список иноагентов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 85

Уральская певица осудила Россию за начало спецоперации на Украине.

Минюст включил певицу Монеточку в список иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Aglarion Glirdan/ wikipedia.org

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Минюст РФ включил в реестр иноагентов певицу Елизавету Гырдымову, известную под псевдонимом Монеточка. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

До этого Монеточка, раскритиковавшая Россию из-за СВО, нарвалась на жесткую критику депутата Государственной думы Максима Иванова.

Как известно, после начала спецоперации уральская певица Монеточка осудила Россию за действия на Украине, а позже и вовсе демонстративно покинула страну и отменила запланированные в РФ концерты. Новым местом жительства артистки стал литовский город Вильнюс. Накануне нового года она объявила о запланированном европейском турне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как депутат Госдумы жестко приземлил сбежавшую из РФ певицу.

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