Минюст включил певицу Монеточку в список иноагентов

Минюст РФ включил в реестр иноагентов певицу Елизавету Гырдымову, известную под псевдонимом Монеточка. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

До этого Монеточка, раскритиковавшая Россию из-за СВО, нарвалась на жесткую критику депутата Государственной думы Максима Иванова.

Как известно, после начала спецоперации уральская певица Монеточка осудила Россию за действия на Украине, а позже и вовсе демонстративно покинула страну и отменила запланированные в РФ концерты. Новым местом жительства артистки стал литовский город Вильнюс. Накануне нового года она объявила о запланированном европейском турне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как депутат Госдумы жестко приземлил сбежавшую из РФ певицу.