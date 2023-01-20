Минюст включил певицу Монеточку в список иноагентов
Уральская певица осудила Россию за начало спецоперации на Украине.
Фото: www.globallookpress.com / Aglarion Glirdan/ wikipedia.org
Минюст РФ включил в реестр иноагентов певицу Елизавету Гырдымову, известную под псевдонимом Монеточка. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
До этого Монеточка, раскритиковавшая Россию из-за СВО, нарвалась на жесткую критику депутата Государственной думы Максима Иванова.
Как известно, после начала спецоперации уральская певица Монеточка осудила Россию за действия на Украине, а позже и вовсе демонстративно покинула страну и отменила запланированные в РФ концерты. Новым местом жительства артистки стал литовский город Вильнюс. Накануне нового года она объявила о запланированном европейском турне.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как депутат Госдумы жестко приземлил сбежавшую из РФ певицу.
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