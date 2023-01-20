Сила «Посейдона»: как указ Путина о ядерных суперторпедах повлияет на НАТО

Уникальное российское вооружение для атомных подводных лодок способно преодолевать любые расстояния и оставаться неуязвимым. Что это значит для Североатлантического альянса?

Указ Владимира Путина о разработке ядерных торпед под названием «Посейдон» существенно повлияет на НАТО. У западных стран пока нет шансов противостоять российским подводным беспилотникам, способным вызвать цунами. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта.

Журналист напомнил, что передовые торпеды «Посейдон» способны развивать скорость до 200 километров в час. Ее не смогут обнаружить ни одни действующие системы НАТО. К тому же российские суперторпеды при достижении цели могут вызвать волну цунами, которая полностью накроет побережье противника.

Разработка ядерных торпед, по мнению Рохана Гупта существенно отразится на НАТО.

«Полностью функционирующий „Посейдон“ окажет невероятное стратегическое влияние», — уточнил автор.

Президент РФ Владимир Путин впервые заявил о проектировании передовых торпед в 2018 году. «Посейдоны» рассчитаны на уничтожение авианосных группировок, береговых укреплений и других целей. Суперторпедами оснастят многоцелевые атомные подводные лодки классов «Белгород» и «Хабаровск».

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему ядерные «Посейдоны» называют оружием «Судного дня».