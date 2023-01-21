Уродливая старуха: Настасья Самбурская показала себя в своей первой роли

Звезду «Универа» публика узнала, как характерную, красивую студентку. Но начинала Самбурская совсем не с ярких ролей.

Настасья Самбурская, прославившаяся благодаря сериалу «Универ» и «Универ. Новая общага», вспомнила свою первую роль. Оказалось, много лет назад дебютом на сцене для актрисы стал образ уродливой старухи Бабы-яги. В социальной сети она показала даже архивный снимок.

Седые растрепанные патлы, накладной крючковатый нос, глубокие нарисованные морщины — все это никак не вяжется с тем, какой лицезреют сейчас Самбурскую поклонники. За эту роль характерная и своенравная Кристина из «Универа» получила тогда всего 800 рублей.

Самбурская в образе Бабы-яги. Instagram* / samburskaya

Кроме того, если роль Бабы-яги актриса вспомнила с юмором, то не так давно она поведала и неприятную историю из своей карьеры. Ситуация произошла во время съемок сериала «Обручальное кольцо». Он транслировался на телевидении с 2008 по 2012 года. Всего вышло 820 эпизодов. Актриса снялась в 300 сериях, а после попросила повышения. Ведь в день снимали не менее 19 сцен, что сложно для актера. Помимо этого работать приходилось и ночью. Но денег на такси тогда у Самбурской еще не было, она старалась успеть на общественный транспорт. При этом и собственного жилья не было, она снимала квартиру. Но вместо повышения гонорара со знаменитостью просто решили попрощаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Самбурская выбирает молодых партнеров.

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