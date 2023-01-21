Карл III отказался надевать старомодную одежду на коронацию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Карл III откажется от ношения старомодных шелковых чулок и бриджей на своей коронации

Карл III отказался надевать старомодную одежду на коронацию

Фото: IMAGO / Thomas Gadd / ТАСС

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Новый король Британии намерен «освежить» имидж монархии в соответствии с реалиями XXI века.

Король Великобритании Карл III не станет надевать старомодные шелковые чулки и бриджи на свою коронацию. Об этом сообщает The Sun.

Предполагается, что монарх будет в современной военной форме во время церемонии в Вестминстерском аббатстве 6 мая. По данным источников издания, Карл III намерен обновить имидж монархии в соответствии с реалиями XXI века. В то же время отмечается, что 74-летний король был готов облачиться в традиционные чулки и бриджи, но его отговорило от этого окружение.

Также сообщается, что предшественники Карла III, короли Георг VI, Георг V и Эдуард VII, на коронациях были в одежде, соответствующей моде XVII века.

Несмотря на новшества, коронация Карла III обещает быть не менее пышной, чем в свое время у его матери Елизаветы II, говорят источники газеты.

Как стало известно ранее, коронация Карла III пройдет под кодовым названием «Операция „Золотая сфера“». Ожидается, что продолжительность мероприятия составит около часа, вместо трех, как это было на торжественной церемонии вхождения на трон Елизаветы II.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принца Гарри вычеркнули из сценария коронации его отца Карла III.

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