Евгений Дятлов ушел из семьи к молодой помощнице

Новая спутница подтвердила развод Дятлова с Джербиновой.

Актер, певец и звезда популярных телешоу Евгений Дятлов развелся с женой-актрисой Юлией Джербиновой и ушел к молодой помощнице, с которой он уже неоднократно посещал светские мероприятия, сообщает издание KP.RU. Брак, заключенный в 2007 году, для артиста был третьим и самым долгим, а свою супругу Дятлов часто называл главной женщиной в его жизни.

Никаких заявлений о своем новом статусе сам Дятлов не делал. Однако в последние месяцы на светских мероприятиях знаменитость появляется в компании Дарьи Травниковой, которую представляет своим директором. В соцсетях спутницу уже называют новой женой актера.

Евгений Дятлов со своей помощницей на премьере фильма. © РИА Новости / Алексей Майшев

«Ходят разные слухи. Ну что вы хотите, Дятлов в свои 60 — красавец-мужчина. Слышала, что с женой он развелся еще в 2021 году и уже успел заново жениться. Вроде как, и ребенок там есть, но какие могут доказательства? Люди говорят, а свечку никто не держал», — поделилась знакомая артиста.

Сама Дарья не дает точного ответа о статусе отношений с Евгением, однако девушка подтвердила его развод.

«Евгений не женат… Что там пишут в соцсетях, я не видела. Я его директор, соответственно, какие-то мероприятия по работе мы посещаем вместе», — прокомментировала Травникова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о секретах участия в Евгения Дятлова телешоу «Маска».