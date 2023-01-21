В минобороны Украины началась проверка после сообщений о разворовывании бюджета

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Комитет Верховной рады вызвал руководство минобороны Украины по вопросу разворовывания бюджета

В минобороны Украины началась проверка после сообщений о разворовывании бюджета

Фото: www.globallookpress.com / Михаил Маркив

Читайте нас в: Дзен Новости

Депутат Рады сообщила в соцсети об «астрономических наценках» в закупках военного ведомства.

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на зампредседателя комитета Марьяну Безуглую.

Ранее в этот день Безуглая сообщила в соцсети об «астрономических наценках» в закупках минобороны Украины, из-за которых в ведомстве была инициирована проверка.

Недавно действующий украинский военнослужащий на условиях полной конфиденциальности сообщил «Известиям», что нехватка натовского вооружения на Украине связана не только с успешной работой российской артиллерии, но и с его продажей.

По словам собеседника издания, воровство процветает на всех уровнях. Если командиры, ответственные за торговлю серьезным оружием, продают его через даркнет и доставляют чуть ли не на дом, то рядовые порой просто вынуждены продавать гранаты и табельное оружие, чтобы достать еду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине возбудили уголовное дело после публикации фото помощника Владимира Зеленского в элитном авто.

-4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

23:35
В бундестаге поздравили Путина из-за отказа Шольца поставить Киеву танки
23:17
«30 сломанных костей»: Джереми Реннер показал, как восстанавливается от травм
23:02
В Болгарии заявили об опасности эскалации из-за поставок оружия на Украину
22:46
Инфографика: какие товары нельзя обменять или вернуть
22:29
Настя Ивлеева ответила на слухи о новом романе с Элджеем: повязки, связки и намеки
22:16
В минобороны Украины началась проверка после сообщений о разворовывании бюджета

Сейчас читают

«Было просто необходимостью»: Зеленская начала оправдываться за «страшный» внешний вид мужа
Евгений Дятлов ушел из семьи к молодой помощнице
Волочкова объяснила, почему прощает измены мужчинам: «Продолжают наяривать»
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023