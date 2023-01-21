В минобороны Украины началась проверка после сообщений о разворовывании бюджета
Комитет Верховной рады вызвал руководство минобороны Украины по вопросу разворовывания бюджета
Фото: www.globallookpress.com / Михаил Маркив
Депутат Рады сообщила в соцсети об «астрономических наценках» в закупках военного ведомства.
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на зампредседателя комитета Марьяну Безуглую.
Ранее в этот день Безуглая сообщила в соцсети об «астрономических наценках» в закупках минобороны Украины, из-за которых в ведомстве была инициирована проверка.
Недавно действующий украинский военнослужащий на условиях полной конфиденциальности сообщил «Известиям», что нехватка натовского вооружения на Украине связана не только с успешной работой российской артиллерии, но и с его продажей.
По словам собеседника издания, воровство процветает на всех уровнях. Если командиры, ответственные за торговлю серьезным оружием, продают его через даркнет и доставляют чуть ли не на дом, то рядовые порой просто вынуждены продавать гранаты и табельное оружие, чтобы достать еду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине возбудили уголовное дело после публикации фото помощника Владимира Зеленского в элитном авто.
Читайте также
63%
-0.18 74.34
-0.07
Нашли ошибку?