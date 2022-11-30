Боевик ВСУ: Украина продает оружие НАТО и выдает его пропажу за удары РФ по складам
Схема довольно простая и отследить утечки западного вооружения практически невозможно.
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Удары ВКС идут на пользу руководству ВСУ. Об этом «Известиям» с риском для жизни и на условиях полной конфиденциальности рассказал действующий украинский военнослужащий. В эксклюзивном интервью он сообщил, что нехватка натовского вооружения связана не только с успешной работой российской артиллерии, но и с его продажей.
Причем часто устраивают подрывы, чтобы пропажа установок выглядела как результат точечного удара или диверсии, хотя сами склады в этот момент пусты — оружие оказывается проданным на детали еще на границе.
«Там все должны быть в кормушке — таможня, пограничники. Особенно если приходит западное оружие. У нас половины вообще нет: ни комплектующих, ни запчастей — ничего. Куда оно все девается? Его сразу могут разобрать по запчастям, продать и обратно в Европу толкнуть „типа на починку“. Надо чинить, а у нас нечем и некому», — рассказал мужчина.
Военнослужащий рассказал, что воровство процветает на всех уровнях. И если командиры ответственны за торговлю серьезным оружием — его продают через даркнет и доставляют чуть ли не на дом, то рядовые порой просто вынуждены продавать гранаты и табельный огнестрел, чтобы достать еду.
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