Удары ВКС идут на пользу руководству ВСУ. Об этом «Известиям» с риском для жизни и на условиях полной конфиденциальности рассказал действующий украинский военнослужащий. В эксклюзивном интервью он сообщил, что нехватка натовского вооружения связана не только с успешной работой российской артиллерии, но и с его продажей.

Причем часто устраивают подрывы, чтобы пропажа установок выглядела как результат точечного удара или диверсии, хотя сами склады в этот момент пусты — оружие оказывается проданным на детали еще на границе.

«Там все должны быть в кормушке — таможня, пограничники. Особенно если приходит западное оружие. У нас половины вообще нет: ни комплектующих, ни запчастей — ничего. Куда оно все девается? Его сразу могут разобрать по запчастям, продать и обратно в Европу толкнуть „типа на починку“. Надо чинить, а у нас нечем и некому», — рассказал мужчина.

Военнослужащий рассказал, что воровство процветает на всех уровнях. И если командиры ответственны за торговлю серьезным оружием — его продают через даркнет и доставляют чуть ли не на дом, то рядовые порой просто вынуждены продавать гранаты и табельный огнестрел, чтобы достать еду.