В Швеции сочли требования Турции для вступления страны в НАТО невыполнимыми

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Премьер Швеции Кристерссон назвал условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми

В Швеции сочли требования Турции для вступления страны в НАТО невыполнимыми

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery/Tt

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Анкара требует от Стокгольма того, что он не может и не хочет дать.

Турция выдвинула Швеции невыполнимые условия для одобрения заявки на вступление в НАТО. Об это заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

«Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали сделать, но они также говорят, что хотят того, чего мы не можем и не дадим», — цитирует главу правительства телеканал SVT.

По словам Кристерссона, пока неясно, когда заявка Стокгольма будет одобрена Анкарой, однако это непременно произойдет.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая прошлого года. Соответствующие протоколы были подписаны уже 5 июля, однако полноценными членами военного блока Финляндия и Швеция станут только после ратификации этих документов всеми членами НАТО. На сегодня заявки скандинавских стран не ратифицировали лишь две страны из 30 участников альянса — Венгрия и Турция.

Анкара объясняет свою позицию тем, что Швеция якобы укрывает у себя террористов и членов турецкой оппозиции, в частности, сторонников запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в попытке госпереворота в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция получила дополнительный рычаг воздействия на НАТО на фоне стремления Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу.

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