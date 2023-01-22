«Нас одурачили»: Кейт Миддлтон раскрыла неприятную правду о королевской семье

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Рита Миронова
Рита Миронова 764

Журналист Кларк: Кейт Миддлтон и Меган Маркл никогда не ладили друг с другом

«Нас одурачили»: Кейт Миддлтон раскрыла неприятную правду о королевской семье

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Британские журналисты обрушились с критикой на скандальные мемуары принца Гарри, так как, по их мнению, в книге слишком много противоречий.

Принц Гарри написал книгу с символическим названием «Запасной», в которой раскрыл все тайны и скандалы королевской семьи. Однако после публикации мемуаров британская пресса обрушилась на герцога Сассекского с критикой.

Как пишет Daily Express, недовольство авторитетных СМИ вызвала история взаимоотношений Кейт Миддлтон и Меган Маркл. На противоречия в книге принца Гарри обратил внимание бывший главный редактор Sunday Mail Мартин Кларк.

В мемуарах конфликт между принцессой Уэльской и герцогиней Сассекской освещен слишком узко. Принц Гарри написал лишь об инциденте девушек со слугами королевской семьи. Также он намекнул, что многие истории о его разногласиях с братом принцем Уильямом — выдумки журналистов.

Мартин Кларк отметил, что негативные заявления братьев друг о друге появились до того, как статьи выходили в прессе. А сама Кейт Миддлтон показала, какова на самом деле королевская семья, когда начала враждовать с Меган Маркл.

«Они никогда не ладили друг с другом, и когда вы посмотрите на некоторые вещи, которые мы все написали и напечатали, становится немного неловко, что нас одурачили», — заявил журналист.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри раскритиковал старшего брата в своей книге.

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