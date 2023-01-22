Тяжелая утрата: в Москве прощаются с режиссером Николаем Досталем

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 690

В Москве прощаются с режиссером Николаем Досталем

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитый российский режиссер скончался в больнице в возрасте 76 лет.

В Москве прощаются с режиссером Николаем Досталем. Отпевание знаменитого культурного деятеля прошло в храме иконы Божией Матери в Кунцево.

В последний путь знаменитого режиссера проводили близкие и коллеги Досталя. Главный бухгалтер его фильмов Ольга Зудова и директор картины «Штрафбат» Евгений Панфилов рассказали корреспондентам 5-tv.ru, каким в их памяти остался Николай Досталь.

Напарники по творческому производству назвали удовольствием работу с режиссером. Они отметили, что он никогда не был двуличным и лицемерным, сохранял лицо как на работе, так и вне съемочной площадки.

«Профессиональный всегда. Раньше приезжал на площадку, даже водителя за ним присылаешь, если раньше приезжает, Николай стоит уже ножкой топает. Никогда не опаздывал на съемки, со всеми был на „ты“, просто потрясающий был кинематографический режиссер. Светлая память и добрые воспоминания», — поделились Панфилов и Зудова.

Российский режиссер скончался 19 января в больнице на 77-м году жизни. Предположительно, причиной смерти послужил рак предстательной железы.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодой актер Арсен Суховский умер при странных обстоятельствах.

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