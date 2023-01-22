Сломавшая позвоночник Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после операции

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Актриса Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после перелома позвоночника и операции

Сломавшая позвоночник Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после операции

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Народная артистка России постаралась успокоить поклонников. Врачи тем временем говорят, что последствия травмы для 67-летней актрисы могут быть очень серьезными.

Народная артистка РФ Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после перелома позвоночника и последующей операции. В эфире одного из федеральных каналов она коротко ответила по телефону на вопрос о своем состоянии.

«Все хорошо. Прекрасно себя чувствую», — сказала бодрым голосом актриса, постаравшись успокоить поклонников.

О травме Ларисы Удовиченко стало известно 18 января. Организаторы спектаклей с ее участием в Петрозаводске и Великом Новгороде сообщили, что артистка не выйдет на сцену из-за перелома позвоночника. Однако подробностей о состоянии знаменитости не сообщили.

Позже актер Андрей Бутин сообщил, что Лариса Удовиченко получила «серьезную травму» позвоночника. По его словам, артистке потребовалась операция. Затем заслуженный артист РФ Эвклид Кюрдзидис уточнил, что операция была еще в декабре. Сейчас же актриса проходит реабилитацию и прикована к постели.

СМИ многократно сообщали без ссылки на источник, что у Ларисы Удовиченко компрессионный перелом позвоночника. Травму она якобы получила во время неудачного падения, а поклонники не увидят кумира как минимум до марта.

Чтобы выяснить, чем грозит Ларисе Удовиченко перелом позвоночника в возрасте 67 лет, 5-tv.ru ранее связался с врачом-остеопатом Сергеем Евдокимовым. Он назвал произошедшее «достаточно серьезной травмой» и подробно рассказал о ее возможных последствиях. Одно из них — полная потеря возможности ходить.

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