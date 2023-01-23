С наступившим Чуньцзе! По России зашагал китайский Новый год

Главный праздник в КНР будет длиться целых 15 дней. Его отмечают не только в Поднебесной, но и множестве других стран.

Год Кролика по китайскому календарю наступил! Чуньцзе — как называют этот праздник на его родине — длится целых 15 дней! Никто не работает, жизнь замирает, все ходят в гости и запускают салюты! В честь праздника необычно покраснел даже Дворцовый мост. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин увидел, как это было.

На Новый год двери своей петербургской квартиры Ли и ее брат Тянь украшают иероглифами «Фу». Они означают «счастье» и «благополучие». На столе — пельмени — цзяоцзы: для китайцев это все равно что оливье у русских. Чем больше сделано, тем богаче будет наступивший год.

«Вот так более похож — как у нас как в деревне делают», — показала лакомство Ли Цзясюэ.

Деньги у китайцев — самый популярный подарок. Бумажные купюры Ли и Тянь обязательно кладут в красный конверт. Это — главный цвет китайского Нового года. В России, как и в Поднебесной, во время гуляний его можно встретить на одежде, в интерьерах ресторанов и на петербургских улицах.

Каждый год пролеты Дворцового моста окрашиваются в красный цвет. Вот и сейчас постепенно загораются светильники. Яркое оформление будет работать каждый вечер до конца празднования китайского Нового года.

В честь Нового года покраснела и Останкинская башня. Гуляния в столице начались на ВДНХ. От жителей Поднебесной звучат поздравления на китайском языке.

Красные драконы сейчас проплывают по улицам китайских провинций, несмотря на проливной дождь. Ведь это первый Новый год после отмены ковидных ограничений. Жители Поднебесной снова могут с размахом отметить любимый праздник и навестить родных.

Новый год или Чуньцзе длится 15 дней. Непраздничная жизнь в Китае замирает: учреждения не работают, люди гуляют, ходят в гости, запускают салюты. А еще усаживаются перед телевизором — грандиозный праздничный концерт транслируют на всю страну уже много десятилетий подряд

В этом году шоу открыли артисты в костюмах зайцев. Ту Юань-юань — в переводе «пухлый кролик» — символ наступившего года. Он символизирует счастливую жизнь.

Жителей Китая ждет еще и масштабный фестиваль фонарей. Отпуская их в небо или пуская по воде обязательно загадывают желания. Этим и завершится двухнедельное празднование китайского Нового года.