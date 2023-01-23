«Всего не говорят»: выдвинута еще одна версия, почему Костомаров слег в кому

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 278

Актриса Аниканова: Костомаров болен вирусом и врачи сообщают не все подробности

«Всего не говорят»: выдвинута еще одна версия, почему Костомаров слег в кому

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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За жизнь знаменитого спортсмена борются лучшие врачи клиники в Коммунарки. Что с ним произошло на самом деле?

О всех подробностях болезни фигуриста Романа Костомарова не знает даже его жена Оксана Доминина. Врачи не сообщают ей полной информации. Такое мнение выразила актриса Мария Аниканова, которая давно дружит со спортсменом. По ее словам, ее давний друг пострадал из-за какой-то инфекции.

«Я не согласна с предположениями, которые выдвигают, что он заболел, катаясь на катке. Думаю, это какой-то вирус. Я так понимаю, что и Оксане всего не говорят», — сообщила она в эфире телеканала «НТВ».

В том числе врач Сергей Пурясев разделяет позицию Аникановой. По его словам, доктора не просто так ввели фигуриста в медикаментозную кому. Сейчас организму спортсмена необходимо сосредоточиться на борьбе с вирусом.

«Симптомы, которые развивались у него, свидетельствовали о том, что сердечно-сосудистая система не справлялась», — объяснил он.

Звезда «Ледникового периода» пребывает в коме. Медики Коммунарки заявляют, что состояние пациента стабильно тяжелое и в случае малейшего ухудшения ситуации — произойдет летальный исход. Однако положение не так плачевно, врачи надеются на лучшее и ждут, что подействуют антибиотики. Сейчас Костомаров подключен к двум аппаратам: экстракорпоральной мембранной оксигенации и аппарату искусственной вентиляции легких (ЭКМО и ИВЛ): они поддерживают жизнь больного. Из-за сепсиса у ледового танцора посинело тело, в особенности ноги. Родные, близкие и многомиллионная публика молятся о выздоровлении спортсмена.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ тренера Татьяны Тарасовой о том, как выглядел Роман Костомаров перед госпитализацией.

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