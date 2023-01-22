Тарасова рассказала, как выглядел Роман Костомаров перед госпитализацией

|
Полина Долгова
Полина Долгова 1 680

Тарасова рассказала об ощущениях от последней встречи с Костомаровым до госпитализации

Тарасова рассказала, как выглядел Роман Костомаров перед госпитализацией

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Прославленный тренер исключила, что причиной недомогания фигуриста могло стать переохлаждение.

Татьяна Тарасова рассказала, что перед госпитализацией крайний раз виделась с Романом Костомаровым после Нового года. Об этом сообщает издание «ВокругТВ».

По ее словам, Роман прекрасно выглядел, отработал спектакль, а через полтора дня оказался в больнице. Татьяна Анатольевна уточнила, что фигурист немного кашлял, поэтому поцеловал ее в голову на прощание, чтобы не заразить.

Как позже оказалось, Костомаров на протяжении недели выходил на лед с высокой температурой, в том числе и на открытом катке в Ногинке при морозе в почти 30 градусов. Татьяна Анатольевна заверила, что организм людей, связанных с конькобежным спортом, привык к холоду, поэтому исключила, что причиной недомогания стало переохлаждение.

«Я на 25-градусных морозах всегда каталась, тренировалась. Это не было запретом. Мы все детство так провели. Они уже в закрытых катках тренировались, а мы в детстве на открытых. И тогда флисовых костюмов не было», — поделилась тренер.

«Организм продолжает бороться»: Костомарову не удается победить сепсис в легких

Российский фигурист, звезда «Ледникового периода» Роман Костомаров в коме больше недели. Медики считают, что состояние фигуриста стабильно тяжелое, если произойдет ухудшение, то это может привести к фатальному исходу. Однако небольшие улучшения все-таки есть и врачи ждут, когда антибиотики начнут действовать. Какие-то утвердительные прогнозы они не дают, но планируют отключить Романа от аппарата ЭКМО, так как есть признаки, указывающие на то, что состояние фигуриста достаточно стабильно, и его легкие смогут работать самостоятельно. Учитывая все обстоятельства, нельзя сказать точно, как болезнь отразится на общей физической подготовке спортсмена и как долго он будет восстанавливаться.

Ранее 5-tv.ru писал, какая болезнь подточила здоровье Костомарова.

-4° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:39
В Запорожской области сообщили о наступлении РФ по двум направлениям
14:28
У 14-летней девочки остановилось сердце на фуд-корте в Казани
14:17
При обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР повреждены техникум и несколько зданий
14:09
Разлюбила мужа? — Жену Зеленского раскритиковали за слова о нем
14:01
Тяжелая утрата: в Москве прощаются с режиссером Николаем Досталем
13:57
Настроила планов: как проходят израильские будни сбежавшей из РФ Пугачевой

Сейчас читают

Артиллеристы РФ уничтожили под Херсоном минометный расчет ВСУ
Байден мог бы завершить конфликт на Украине телефонной трубкой: с кем нужно поговорить?
Российские войска прорвали оборону ВСУ и подходят к Орехову — эксклюзивные кадры с передовой
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023