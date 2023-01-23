В ДНР образовано региональное управление ФСБ России

В Донецкой Народной Республике (ДНР) образовали УФСБ России по региону. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

Также в ведомстве отметили, что главой регионального УФСБ назначен генерал-майор Олег Боломожнов. Ранее он был главой УФСБ РФ по Саратовской и Магаданской областям, а также по Республике Тыва. Всего Боломожнов служит в органах ФСБ более 30 лет.

«Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 31 декабря 2022 года на территории Донецкой Народной Республики образовано Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — говорится в онлайн-публикации штаба.

В начале октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о вхождении в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В том же месяце Следственный комитет РФ начать формировать следственные органы на территории новых субъектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия освободила поселок Двуречье в ДНР.