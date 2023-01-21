Российская армия освободила поселок Двуречье в ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Двуречье в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Потери противника на этом участке фронта составили до 50 боевиков убитыми и ранеными.

Российская армия освободила поселок Двуречье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30», — заявил официальный представительно военного ведомства Игорь Конашенков.

Также в Минобороны сообщили об активном продвижении армии РФ на запорожском направлении, в ходе которого российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев срочно перебрасывает резервы на запорожский участок фронта.

Тема:
Спецоперация
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