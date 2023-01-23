Подъемный кран убил людей во время религиозного фестиваля в Индии

Эфирная новость 25

В результате ЧП также пострадали десять человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Manfred Segerer; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Индии трагедией закончился религиозный фестиваль. Во время праздника рабочие хотели украсить деревья гирляндой, забравшись на подъемный кран. Но стрела не выдержала веса людей. Строительная машина рухнула прямо в толпу.

Началась сильная паника и давка. По последним данным, погибли трое человек. Еще 10 получили травмы.

-4° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
Талызина раскрыла правду о своем состоянии после новостей о госпитализации
13:49
Бойцы ВС РФ продвинулись на всех направлениях в ДНР
13:47
Почему молоко и сода не спасут от изжоги — ответ врача
13:43
Рябков: любые поставки оружия США на Украину будут «перемолоты»
13:40
Подъемный кран убил людей во время религиозного фестиваля в Индии
13:31
Сдачи не дают: что делать, если на ребенка нападает больной пожилой человек

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Актриса Елена Шанина раскрыла подробности состояния Александра Збруева
Актеру Александру Збруеву потребовалась экстренная медицинская помощь
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023