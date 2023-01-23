Подъемный кран убил людей во время религиозного фестиваля в Индии

В Индии трагедией закончился религиозный фестиваль. Во время праздника рабочие хотели украсить деревья гирляндой, забравшись на подъемный кран. Но стрела не выдержала веса людей. Строительная машина рухнула прямо в толпу.

Началась сильная паника и давка. По последним данным, погибли трое человек. Еще 10 получили травмы.