Внезапно набросилась: жена индийского писателя погибла после нападения обезьяны

NDTV: Жена известного индийского писателя погибла после нападения обезьяны

В индийском городе Коппал штата Карнатака 91-летняя Наджамунниса Бегум скончалась в больнице после нападения обезьяны. Женщина была супругой известного писателя М. С. Савадатти. Об этом сообщила телекомпания NDTV.

Инцидент произошел на территории дома женщины в районе Би-Ти Патил Нагар. По словам родственников, обезьяна внезапно набросилась на Наджамуннису, когда она проходила возле дома. От неожиданной атаки пенсионерка упала на землю. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.

Когда дочь женщины попыталась помочь матери, животное, предположительно, также проявило агрессию в ее сторону. Пострадавшую доставили в частную больницу. Сначала врачи отмечали улучшение состояния, однако позже оно резко ухудшилось. На следующий день Наджамунниса умерла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в индонезийском городе Тембилахан несколько дней жители опасались агрессивной длиннохвостой макаки. По данным местных СМИ, животное могло напасть как минимум на 18 человек, включая детей и пожилых людей. Пострадавших обезьяна кусала и царапала. Некоторым из них потребовались медицинская помощь, швы и вакцинация от бешенства.

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