ФСБ пресекла на Северном Кавказе теракт, который готовился по заданию спецслужб Украины

Сотрудники ФСБ пресекли на Северном Кавказе теракт, который готовился по заданию спецслужб Украины. Преступление планировал совершить гражданин России с националистическими взглядами. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планирован по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении ведомства.

Дома у подозреваемого в терроризме провели обыски. Правоохранители нашли там «готовые к применению средства террора». Все опасные предметы изъяли. Сам задержанный уже признался в подготовке к теракту. Возбужденно уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на границе России и Грузии задержали украинского шпиона. Гражданин одной из стран СНГ передавал украинцам данные о местоположении российской военной техники.