ФСБ пресекла на Северном Кавказе теракт, который готовился по заданию спецслужб Украины

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Игорь Рязов
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Подозреваемый в терроризме признался, что планировал преступление и готовился к нему. Он оказался сторонником националистической идеологии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ РФ

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Сотрудники ФСБ пресекли на Северном Кавказе теракт, который готовился по заданию спецслужб Украины. Преступление планировал совершить гражданин России с националистическими взглядами. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планирован по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении ведомства.

Дома у подозреваемого в терроризме провели обыски. Правоохранители нашли там «готовые к применению средства террора». Все опасные предметы изъяли. Сам задержанный уже признался в подготовке к теракту. Возбужденно уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на границе России и Грузии задержали украинского шпиона. Гражданин одной из стран СНГ передавал украинцам данные о местоположении российской военной техники.

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