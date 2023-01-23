Прикованная: как живет Маргарита Терехова после переезда сына заграницу

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 257

Тяжелобольная актриса Маргарита Терехова прикована к постели уже десять лет

Прикованная: как живет Маргарита Терехова после переезда сына заграницу

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Звезда фильма «Собака на сене» находится в московской квартире и почти не выходит оттуда.

Несколько лет назад медики поставили актрисе Маргарите Тереховой неутешительный диагноз — болезнь Альцгеймера. Теперь любовь многомиллионной публики стала не похожей на саму себя, время сыграло с ней жестокую шутку.

По словам дочери артистки Анны, состояние мамы стабильно, однако передвигаться звезда уже не может. Последние десять лет актриса прикована к постели. При этом чувствует себя знаменитость нормально, даже имеет хороший аппетит.

Известно, что диагноз Тереховой неизлечим, поэтому родные и фанаты не ждут утешительных прогнозов от будущего. Сейчас артистка живет в Москве, в столице у нее своя квартира. Благотворительный фонд «Артист» и Театр Моссовета оказывают ей материальную поддержку, учреждение даже сохранило бывшей сотруднице зарплату.

Сын звезды Александр решил покинуть страну и пытается найти свое место за рубежом. Тяжелая болезнь мамы и жена с семилетней дочерью не стали преградой для этого. Парень решил бросить все и уехать.

«Сначала — в Польшу. Он там пытается себя творчески реализовать. Я чувствовала, что все идет к этому, у него были творческие муки здесь: он режиссер, сценарист, он не находил здесь выхлоп, и это очень злило. И решил, что где-то там у него получится», — рассказала жена знаменитого наследника Татьяна Найник в эфире телеканала «НТВ».

Супруга Александра отметила, что долгое время злилась на мужа из-за резкого поступка. Однако потом девушка попыталась понять любимого. Несмотря на сложные отношения на расстоянии пара решила не разводиться.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото тяжелобольной Маргариты Тереховой.

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