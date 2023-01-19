Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Бэллы Курковой

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Рита Миронова
Рита Миронова 12

Сообщение губернатора Санкт-Петербурга опубликовано на сайте городской администрации.

Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Бэллы Курковой

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семье журналистки Бэллы Курковой, скончавшейся накануне.

«Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, коллегам, всем, кому она была дорога. Бэлла Алексеевна Куркова — легенда нашей страны. Она сочетала в себе талант журналиста и политического деятеля. В истории российской журналистки она останется в числе первооткрывателей», — говорится в сообщении.

Беглов отметил бесстрашие журналистки, которая стояла у истоков телевидения. Ее жизнь, как подчеркнул губернатор, стала примером гражданского мужества.

Советская и российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова скончалась в ночь на четверг в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что соболезнования семье Бэллы Курковой выразил президент РФ Владимир Путин.

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