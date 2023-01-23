Аналог докторской колбасы или крабовых чипсов: что готовят из опарышей

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 64

Российские студенты запатентовали колбасу из опарышей мухи

Аналог докторской колбасы или крабовых чипсов: что готовят из опарышей

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Неприятные на первый взгляд личинки оказались прекрасным сырьем для приготовления популярного бакалейного продукта, хрустящих снеков и другой еды.

Необычный патент на приготовление колбасы из опарышей получили студенты Новосибирского аграрного университета. Авторы разработки успели накормить ей своих преподавателей и только потом объявили, из чего же сделан продукт.

Для колбасы использовали личинки мухи вида серная львинка, пишет Газета.ру. По словам главного специалиста лаборатории биополимеров Новосибирского аграрного университета Олега Сороколетова, она оказалась вкусной. К тому же потенциальная стоимость колбасы из опарышей ниже мясного аналога.

«Студенты рискнули и накормили ею преподавателей вслепую. Им понравилось. И даже простили студентов после того, как они признались, из чего сделана колбаса. По вкусу она от „Докторской“ практически не отличается», — рассказал специалист.

Также Олег Сороколетов пояснил, что опарыши черной львинки подходят для приготовления чипсов. По вкусу они напоминают крабовые снеки. Еще один вариант приготовления — опустить личинки во фритюр с подсолнечным маслом и специями. Тогда они будут похожи на креветок, но с дополнительным вкусом жареных грибов и лука.

Специалист лаборатории добавил, что специфический вкус будущих блюд напрямую зависит от того, чем кормили личинок до этого.

«Черная львинка хороша тем, что она, как колбаса фаршированная. Если ее кормить арбузом — она будет давать один вкус, если просроченным творогом — другой. Вкус и химический состав личинок существенно зависят от кормового субстрата, на котором они живут», — подытожил Олег Сороколетов.

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