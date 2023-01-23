Хитрость или болезнь: зачем Пелоси вызывала священников для обряда экзорцизма

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 312

Нарколог Шуров назвал хитрым ходом вызов священников со стороны Пелоси

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP; 5-tv.ru

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Бывшая конгрессвумен не могла поверить в магию так просто, этому явно что-то или кто-то поспособствовал.

Попытка списать какие-то проблемы на действия злых духов — выглядит странно в современное время. С точки зрения психиатрии это можно объяснить проявлением магического мышления, развивающегося при определенных психиатрических проблемах. Об этом сообщил психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с 5-tv.ru.

Так он прокомментировал поведение бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая вызвала священников для проведения обряда экзорцизма в доме после нападения на ее супруга Пола Пелоси.

«Здесь требуется врач-психиатр, чтобы разбираться с этим. Но когда мы говорим о Нэнси Пелоси и каких-то специальных действиях, обрядах после определенного преступления, возможно, это попытка снять с себя ответственность. Сделать вид, что они тут не причем, это все какое-то колдовство, магия. То есть, это не исключает психиатрию, но также может быть хитрым ходом», — объяснил Шуров.

Нападение на бизнесмена Пола Пелоси совершили в октябре прошлого года. Рано утром 42-летний сторонник теории заговора Дэвид ДеПейп проник в дом экс-конгрессвумен и молотком нанес серьезные травмы хозяину. При этом он постоянно кричал: «Где Нэнси?!».

После покушения супругу Пелоси потребовалось несколько серьезных операций. Только спустя месяц бизнесмен смог выйти в свет, но в шляпе и перчатках, чтобы скрыть следы побоев.

Американская полиция задержала нападавшего, мужчине предъявили обвинения в покушении на жизнь и попытке похищения. Сам ДеПейп не признал свою вину, однако заявил сотрудникам правоохранительных органов, что собирался выполнить «самоубийственную миссию». В планах мужчины было взять Нэнси Пелоси в заложники, допросить и сломать ей коленные чашечки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Пелоси собиралась «отмутузить» экс-лидера США Дональда Трампа.

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