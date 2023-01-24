Кадры не решают: замглавы офиса Зеленского подал в отставку

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Замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении с должности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko; 5-tv.ru

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Кирилл Тимошенко написал заявление на увольнение на фоне коррупционного скандала.

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Отставка произошла на фоне крупного коррупционного скандала. Чиновник забрал себе внедорожник, который США передали Киеву для гуманитарных нужд. А еще у госслужащего нашли Porsche и роскошное жилье в элитном поселке под Киевом.

Очевидно, подав в отставку, Тимошенко попросту решил сыграть на опережение. Президент Зеленский приступил к настоящим чисткам. Он подписал ряд указов, и в основном речь идет о кадровых решениях, которые коснутся управленцев разного уровня в центре и регионах, а также в правоохранительной системе.

Кроме того, украинский лидер ввел запрет на выезд за границу — он распространяется практически на всех, кто состоит на государственной службе. Покидать страну без служебной необходимости теперь нельзя ни чиновникам, ни судьям, ни прокурорам.

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