«Жить, как в мирное время, не получится»: Кличко о ситуации в Киеве

Кличко назвал ситуацию в Киеве очень драматичной

Жить в Киеве так же, как в мирное время, больше не получится из-за сложившейся в городе ситуации. Об этом 3 октября заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Видео его выступления опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Откровенно говоря, столица находится в очень драматичной ситуации. И делать вид, что сейчас можно <…> жить, как в мирное время, к сожалению, не получится», — сказал он.

Кличко отметил, что в Киеве остаются серьезные трудности с инфраструктурой и логистикой. Особое внимание он уделил состоянию энергосистемы накануне зимнего сезона.

В тот же день в городе срочно созвали совет обороны после ночных ударов российских войск по Южному мосту. По словам секретаря Киевской городской военной администрации Екатерины Поп, сооружение получило серьезные повреждения. Проезд по мосту полностью закрыли в обоих направлениях.

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