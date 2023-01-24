Начальник Генштаба РФ назвал цель развития Вооруженных сил

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Стране сегодня противостоит весь «коллективный Запад». Куда двигаться дальше?

Фото, видео: © РИА Новости / Ольга Балашова; 5-tv.ru

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Современная Россия еще не знала такого уровня военных действий. Об этом глава Генштаба рассказал журналистам. Валерий Герасимов дал первое интервью после назначения командующим войсками СВО.

По его словам, нашей стране сегодня противостоит практически весь «коллективный Запад» и использует Украину в качестве инструмента для ведения гибридной войны против России. В Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации.

Еще Герасимов рассказал о корректировке плана развития Вооруженных сил. В частности, будут созданы два новых военных округа — Московский и Ленинградский. А также сформированы мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях.

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