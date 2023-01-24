Первый элемент: почему из аптек пропадают антибиотики

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Из российских аптек пропадают антибиотики

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Для производства противобактериальных препаратов не хватает действующих веществ? Или, может, проблема в другом?

Из российских аптек стремительно исчезают антибиотики. Как выяснили «Известия» главная причина — недостаток фармсырья. Хотя больше половины продаваемых в России лекарств являются отечественными, изготавливаются они в основном из импортных субстанций, но с поставками сейчас перебои.

В ближайшие несколько лет производители все же обещают обеспечить стране независимость от импорта. Однако на сегодняшний день — ни своих, ни зарубежных активных веществ для производства антибиотиков не хватает.

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Первый элемент: почему из аптек пропадают антибиотики

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