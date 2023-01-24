«Оживляющие» капельницы убили 41-летнюю жительницу Смоленской области

Коробки от загадочных лекарств нашли в комнате погибшей девушки из Смоленской области. По словам ее друзей, она страдала от болей в спине, когда на горизонте появилась давняя клиентка с заманчивым предложением: ты мне — маникюр, я тебе — капельницы. И если от маникюра пока еще никто не умирал, то что было в инъекциях — теперь вопрос для следователей. В жуткой истории о кустарном лечении разбиралась корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова.

Беспорядок в спальне. Незаправленная кровать. На полках — шприцы и флаконы с лекарствами. Это видео родной брат Елены Илюшиной сделал в комнате сестры за несколько дней до ее смерти.

«Куча, много открытых препаратов. Ампулы какие-то непонятные. Распечатанные, наполненные шприцы. Кладу все в пакетик аккуратно», — заметил мужчина.

Загадочная гибель родной сестры заставила Сергея начать свое собственное расследование. Елена была в самом расцвете сил — ей был 41 год. Никогда не жаловалась на здоровье.

«Я не понимал, что была за картина! Занималась, приходила какая-то девочка… Я уже начал узнавать все. Укалывала препараты в виде капельниц», — вспоминал Сергей.

В последнее время Елена Илюшина работала мастером по маникюру. У нее всегда были постоянные клиенты.

«Это было рабочее место Елены. За этим столом — она со своей клиенткой Юлией часто сплетничала, делилась с ней личным и, как оказалась, жаловалась ей на здоровье. Позже — об этом нам уже рассказали коллеги Елены — у них завязались бартерные отношения. Клиентка ставила ей капельницы, делала уколы и давала какие-то препараты. Взамен на это — Елена делала ей маникюр», — показала корреспондент.

Юлия Корехова — давняя подруга погибшей. Работает медсестрой в местном медицинском центре. Город небольшой — многие друг друга знают. Те, кто был хоть как-то с ней знаком — говорят — она часто ездит по квартирам и ставит капельницы.

«Был такой разговор, что Юля записывалась к ней на маникюр, они договаривались о времени. И она сказала ей, что по поводу препаратов или медикаментов, я уже этого точно не помню… Юля ей ответила, что я тебе все купила, ты у меня летать будешь!» — рассказала коллега Илюшиной Александра Скугарева.

Елена жаловалась некоторым клиентам на боли в спине. Никто из них не удивлялся — работа-то сидячая. Да и сожитель погибшей, Николай не замечал чего-то серьезного, но знал, что приходила Корехова — ставить какие-то капельницы.

«Все было хорошо… Вообще все нормально! Они остались с Юлей… Юля должна была ее прокапать. Я уехал провожать друга по мобилизации… И через пару часов мне звонит Юля — говорит, Лене стало плохо», — пояснил мужчина.

Медсестра Корехова говорит — ее подруга сама попросила сделать ей курс уколов, чтобы спина не болела. Якобы у нее было направление от врача. Но одну и ту же процедуру пациентка зачем-то попросила сделать несколько раз.

«Хорошо, давай повторим! Нафига мне это направление, еще раз я буду подругу посылать — сходи-ка ты еще раз!» — отметила женщина.

Откуда в квартире погибшей взялись лекарства в большом количестве — не смогли объяснить ни медсестра Корехова, ни даже сожитель. Правда, в частном разговоре они упоминают что Елена всегда занималась самолечением.

«Я понимаю, к чему он клонит! Вы хотите меня обвинить? Что я ее накапала?.. Она никому ничего не говорила, а теперь все ищут крайних», — возмущалась подозреваемая.

Что стало причиной скоропостижной гибели Елены Илюшиной, и причастна ли к ней Корехова, которая ставила ей капельницы, сейчас выясняют следователи.

Мы показали препараты, которые нашел брат погибшей в квартире опытным медикам. Они заявили — действительно, помогают при болях в спине. Но, прежде чем начать курс, необходимо тщательное обследование. Даже безобидные лекарства могли обострить давние проблемы.

«Может, препарат был, может быть стресс сильный. Стресс очень сильный фактор. Может быть все что угодно. Когда болезнь, изменения в органе достигает какого-то критического уровня, дальше триггер может быть абсолютно любой», — рассказал врач высшей категории Серегей Длин.

Специалисты советуют — никогда не заниматься самолечением. Даже незначительные боли в спине могут привести к тяжелейшим последствиям. И никакая медсестра тут точно уже не поможет.