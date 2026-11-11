Заморозить себя на 100 лет: сколько россияне платят за надежду на бессмертие

В России набирает популярность заморозка тел для воскрешения в будущем

Мошенники добрались до того, что еще недавно казалось невозможным украсть. Под угрозой — замороженные яйцеклетки, эмбрионы и даже тела умерших родственников. За надежду проснуться через пару столетий люди готовы платить миллионы. Но уничтожить эту мечту можно буквально одним нажатием кнопки.

Во Франции хакеры взломали систему криохранилища и подняли температуру до критической отметки. Тысячи уникальных биообразцов едва не оказались уничтожены.

И пока одни мечтают победить смерть, юристы и психологи все чаще задаются вопросом: чем может обернуться погоня за бессмертием? Корреспондент «Известий» Захар Акопов разбирался.

Эмбрионы, яйцеклетки, биоматериалы — криобанки продолжают стремительно заполняться. В попытках перехитрить биологические часы синдром отложенного материнства молодеет.

«Оказывается, женщина в более молодом возрасте уже имеет тенденцию к снижению овариального резерва. Тогда они уже обращаются для того, чтобы криоконсервировать клетки», — рассказала врач-репродуктолог Светлана Павлухина.

К чему может привести слово «потом», известно Евгении Смолиной. Благодаря ЭКО у женщины появился первенец. Семья планировала и второго ребенка, но брак распался. Вот уже шесть лет москвичка через суд делит с бывшим мужем замороженные эмбрионы. Еще не родившихся детей мужчина требует уничтожить.

«Уничтожать ребенка, для меня это как-то неприемлемо. Мы не требуем алименты с него, мы не требуем никаких обязательств, мы просто просим перевести его в категорию донора, чтобы снять с него все обязательства», — рассказала жительница Москвы Евгения Смолина.

У биоматериалов никаких прав нет, они приравнены к имуществу, распоряжаться которым можно только с согласия двух лиц.

«Люди вынуждены платить за хранение этих эмбрионов ежемесячно в клиниках. Клиники не могут по своему усмотрению их уничтожать. То есть даже если оплата не поступит. Все это такой законодательный пробел, который никак не восполнен», — пояснила юрист Майя Шевцова.

Крионировать можно не только еще не рожденных, но и уже умерших людей.

Вот так выглядит единственный в России криодепозитарий. По сути, это гигантский холодильник, где хранятся тела людей и животных. В каждой колбе помещается 15 криопациентов. Внутри тела 40 человек, которые погружаются в жидкий азот при температуре минус 196 градусов.

Вдоль стенок сосуда Дьюара подвешены тела. Их спускают головой вниз.

Владимир уже забронировал место для себя. А в 2013-м крионировал умершую маму.

«От нас отвернулись почти все родственники со стороны мамы. Смотря назад, я понял, что это было правильное решение. Мы с папой смотрели несколько раз. Нам специально ее доставали. Она точно такая же, как при крионировании», — рассказал сотрудник крионической компании Владимир Маямсин.

Сразу после смерти кровь замещают специальным составом, тело замораживают изнутри.

В надежде когда-нибудь воскресить или клонировать.

«Смерть — это не момент, это процесс. Даже после смерти структура мозга сохранилась. Да, он не работает целиком, но нейроны есть, они не взорвались, не улетели. Пока оно не разрушилось, мы должны постараться как можно раньше схватить», — рассказала директор крионической компании Валерия Маямсина.

Перенести в будущее одну лишь голову стоит два миллиона рублей. Человека целиком — от четырех до восьми миллионов. Контракт заключается на 100 лет с возможностью продления родственниками. Но если спустя десятилетия не останется потомков? Кому достанется тело — непонятно. В жизни попытки обмануть время могут обернуться трагедией.

«Начну, когда все будет идеально в мире. Начну, когда все будет спокойно в мире. Но, как говорится, лучше не настанет, потому что ты сам создаешь эту картину мира», — отметила кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и педагогической психологии МПСУ Елена Кузнецова.

Все это, похоже, мало волнует приверженцев фантастической теории. Сегодня Россия занимает второе место в мире по криосохранению тел для возможного восстановления жизни в будущем. Но реальность напоминает: отложить судьбу на «потом» еще ни у кого не получилось. В конце концов, это самое «потом» может и не наступить.

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