Самые незрелищный матч прошел в Британии из-за густого тумана

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Болельщики отнеслись с юмором к ситуации: просто напевали песни, чтобы развлечь себя и окружающих.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Denis Meyer; 5-tv.ru

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В Британии футбольные болельщики увидели, пожалуй, самый незрелищный матч в своей жизни. На поле встретились домашние клубы из Ипсвича и Оксфорда. Но во время игры стадион окутал густой туман. Фанаты не могли разглядеть, что происходит на газоне — и в какой-то момент начали напевать вопрос, который волновал их больше всего.

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