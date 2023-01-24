Самые незрелищный матч прошел в Британии из-за густого тумана

В Британии футбольные болельщики увидели, пожалуй, самый незрелищный матч в своей жизни. На поле встретились домашние клубы из Ипсвича и Оксфорда. Но во время игры стадион окутал густой туман. Фанаты не могли разглядеть, что происходит на газоне — и в какой-то момент начали напевать вопрос, который волновал их больше всего.