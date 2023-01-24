Владимир Зеленский уволил Тимошенко с поста замглавы офиса президента

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 52

Президент Украины Зеленский одобрил отставку замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко

Владимир Зеленский уволил Тимошенко с поста замглавы офиса президента

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch

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В верхушке украинской власти вновь перемены. По собственному желанию свой пост покинул еще один высокопоставленный чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко. Об этом стало известно 24 января, спустя сутки после того, как замруководителя ОП опубликовал заявление об увольнении в своем Telegram-канале.

«Уволить Тимошенко <…> согласно поданному заявлению», — говорится в указе на сайте украинского президента.

По информации издания Страна.ua, пост Кирилла Тимошенко может занять Алексей Кулеба, возглавляющий Киевскую областную администрацию.

До увольнения очередного украинского чиновника Владимир Зеленский объявил, что в структуре власти грядут кадровые изменения. По словам лидера Незалежной, они коснутся правоохранителей и других чиновников разных уровней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что офис президента Украины также покинул советник Алексей Арестович. После увольнения он сделал громкое заявление о том, что не верит в успех украинской армии.

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