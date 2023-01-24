Лукашенко объявил о предложении Украины заключить пакт о ненападении

Ситуация между соседствующими странами продолжает обостряться. Белорусский лидер не знает, чего ожидать от властей Незалежной и их западных партнеров в дальнейшем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какие предложения поступают ему от киевского руководства. При этом лидер республики убежден, что Запад по-прежнему пытается подорвать ситуацию в стране, действуя через Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале издания БелТА.

На совещании по общественно-политической обстановке и состоянию преступности в стране президент Александр Лукашенко отметил, что на Украине продолжается работа по подготовке боевиков и экстремистов. Не исключено, что это связано с тем, что Запад не изменил своих планов на Белоруссию.

Однако Киев предложил Минску заключить договор, чтобы избежать войны и решать все спорные ситуации путем мирных переговоров.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно», — заявил Лукашенко.

Президент добавил, что от Минска последует жесткая реакция на действия западных стран, которые пытаются подорвать ситуацию в республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии организовали антитеррористические учения, чтобы обезопасить себя от возможной агрессии со стороны Украины.