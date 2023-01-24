В Москве таксист сбил женщину с коляской на тротуаре и уехал: кто будет отвечать

Ежедневная прогулка с ребенком едва не обернулась для молодой матери трагедией.

В Москве под колеса такси попала мать с ребенком. Женщина с коляской даже не переходила дорогу, а стояла на тротуаре у подъезда. Таксист же, вместо того чтобы помочь, начал ее отчитывать. Оказалось, что это она стояла не по правилам. О принципе «езжу как хочу» — корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.

Привычный маршрут для прогулки с ребенком Ольга Селезнева вынуждена теперь сменить. Ходить по широкому тротуару, как оказалось, небезопасно. Последний выход на улицу чуть не обернулся трагедией.

На кадрах с камер наблюдения отчетливо видно, что Ольга, держась за коляску, стоит напротив продуктового магазина. Вдруг к ней начинает приближаться автомобиль, водитель, будто не замечая пешеходов, продолжает набирать скорость и сбивает девушку. От удара она падает на асфальт, а коляска переворачивается и вместе с ребенком тоже оказывается на тротуаре.

«По спине очень сильный удар пришелся, я упала, повредила немного ногу. Я повернулась, а это оказалась машина такси, я начала возмущаться», — рассказала пострадавшая Ольга Селезнева.

Однако таксист продемонстрировал спокойствие и хладнокровность весьма оригинально: оглядел маму с ребенком и просто уехал с места ДТП.

«Слава Богу, все обошлось. Я даже не посередине тротуара стояла, и тут очень сильный удар. То есть это не просто человек ехал, я сначала назад от неожиданности начала падать», — поделилась женщина.

Водителем такси оказался 28-летний Владимир Соколов. В столицу он приехал из Чувашии на заработки. Всего за несколько месяцев, работая в Москве, успел не раз отличиться нарушениями на дороге. Говорить о последнем инциденте таксист не хотел, но пришлось.

«У меня нет времени с вами разговаривать… Я работаю, я на работе», — ответил Соколов на звонок корреспондента.

Не желая продолжать диалог, водитель повесил трубку. По словам пострадавшей, этот тротуар только формально предназначен для пешеходов. Хотя его территория огорожена от проезжей части невысоким забором, а на поворотах висят соответствующие знаки, водителям, которые ходят развернуться или срезать путь, это никак не мешает. Прямо во время интервью, на эту прогулочную зону, словно на паркинг, заехал автомобиль.

«Как можно заметить, каждые пять-десять минут почему-то преимущественно автомобили такси заезжают на этот тротуар», — отметил корреспондент.

Пострадавшая намерена привлечь таксиста к ответственности. Она уже зафиксировала травмы и обратилась с заявлением в полицию.

«В отношении водителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ — движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам. Кроме этого, по факту аварии начато административное расследование», — заявил начальник УИИОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Теперь карьера таксиста под большим вопросом. В ближайшее время из водительского кресла 28-летнему Владимиру придется пересесть на скамью подсудимых. Видео с наездом на девушку с коляской станет неопровержимым доказательством его вины. Водителю, как минимум, грозит крупный штраф и лишение водительского удостоверения.

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