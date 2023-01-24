Названа причина крушения вертолета, где должен был лететь Зеленский

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 119

РИА Новости: пилот упавшего в Броварах вертолета летел низко

Названа причина крушения вертолета, где должен был лететь Зеленский

Фото: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

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Трагедия унесла жизни троих украинских политиков и по меньшей мере еще 18 людей.

Стало известно, что пилот разбившегося в Броварах вертолета, на борту которого летел глава МВД Украины Денис Монастырский, летел слишком низко. Воздушному судну следовало держать другую высоту из-за густого тумана. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, пилот поздно заметил дом, что в результате привело к крушению вертолета и гибели Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря МВД Юрия Лубковича. Также трагедия повлекла гибель еще 18 человек, трое из них несовершеннолетние. Кроме того, сообщается о 26 пострадавших.

Украинские власти прокомментировали падение воздушного судна. Среди возможных причин случившегося они обозначили нарушение правил полета, техническую неисправность и совместные действия по уничтожению воздушного судна.

Ранее 5-tv.ru писал, что в упавшем в Броварах вертолете должен был лететь Зеленский.

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