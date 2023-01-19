В упавшем в Броварах вертолете должен был лететь Зеленский

Почему на борту воздушного судна оказался именно глава МВД Украины?

Если трагедия с упавшим в Броварах вертолете связана с диверсией, то внутри должен был сидеть украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По его мнению, погибший в происшествии глава МВД Украины Денис Монастырский незначительная фигура для подобной махинации.

«Если речь идет о намеренном устранении одного из главарей киевского режима, то там Зеленский должен был лететь. Тогда есть логика в версии диверсии со стороны коллективного Запада», — приводит его слова «Общественная служба новостей» со ссылкой на эфир телевизионной передачи.

Во время крушения воздушного транспорта помимо Дениса Монастырского умер его заместитель Евгений Енин. Еще трагедия забрала жизни по меньшей мере 18 человек, из которых трое были несовершеннолетними. Остальные 26 человек получили травмы.

Как объяснили украинские власти, есть три вероятные причины падения воздушного судна: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, совместные действия по уничтожению транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто может быть причастен к гибели главы МВД Украины.