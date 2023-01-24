Дело о пропаганде ЛГБТ возбудили против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 18

Инициатором проверки молодых людей стала российский парламентарий Яна Лантратова.

Дело о пропаганде ЛГБТ возбудили против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса

Фото: Instagram* / hilmi_forks

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Дело о пропаганде ЛГБТ возбудили в отношении двух российских блогеров Даши Корейки (ранее звали Максим Матвеев) и ее приятеля Холми Форкса, проводится административное расследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову.

Известно, что политик была инициатором проверки блогеров. С соответствующей просьбой она обратилась Генпрокуратуру и Роскомнадзор в начале декабря, а 13 января МВД по Тверскому районы Москвы возбудило дело об административном правонарушении. Оно попадает под статью о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смене пола. Данную информацию парламентарию подтвердил первый замглавы министерства Александр Горовой.

Фото: Instagram* / kareykadasha

Также в ведомстве добавили, Даша Корейка и Хоилм Форкс проходят процессуальную проверку для оценки их действий по уголовной статье. При наличии оснований, в отношении блогеров могут возбудить дело о незаконном изготовлении и обороте порноматериалов и предметов. Соответствующие доказательства сейчас изучает Роскомнадзор и Следственный комитет.

Ранее, 24 ноября, российские парламентарии в третьем чтении приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной побудить к смене пола. Так, за пропаганду нетрадиционных отношений документ предусматривает штраф в 200 тысяч рублей. 

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