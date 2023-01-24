Квартиру, в которой жил Высоцкий, будут сдавать за 20 тысяч рублей в сутки

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Рита Миронова
Рита Миронова 47

Теперь в бывшем доме музыканта может пожениться любой желающий, у которого хватит на это денег.

Квартиру, в которой жил Высоцкий, будут сдавать за 20 тысяч рублей в сутки

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler

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KP.RU накануне 85-летия советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого проделала маршрут по самым значимым и любимым местам артиста. Одно из них — это дом на Большом Каретном переулке, где Высоцкий жил с мачехой.

«Здесь в 1949–1955 годы жил юный Владимир Высоцкий», — гласит табличка у подъезда.

В здании, где раньше располагалась школа Высоцкого, теперь находится Всероссийский государственный университет юстиции. А саму квартиру № 4 недавно выкупил предприниматель из Екатеринбурга.

Как стало известно, мужчина планирует сдавать квартиру за 20 тысяч рублей в сутки. Бизнесмен очень любит творчество Высоцкого — именно по его инициативе 11 лет назад в Екатеринбурге в честь Высоцкого назвали целый небоскреб и отдельный музей.

Уголок в квартире Владимира ВысоцкогоУголок в квартире Владимира Высоцкого. Фото: © РИА Новости / В. Киселев

Сейчас на Большом Каретном на звонки домофона никто не отвечает. Видимо, новые постояльцы еще не въехали.

К слову, в этом же доме, но на четвертом этаже, жил будущий режиссер Левон Кочарян. В его квартире Высоцкий исполнял свои первые песни.

Ранее 5-tv.ru писал, как сын Высоцкого объяснил тайну таланта певца.

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