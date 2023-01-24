Официально: внучка королевы Елизаветы II станет мамой во второй раз

Принцесса Евгения ждет ребенка от Джека Бруксбэнка, за которого вышла замуж в 2018 году.

Принцесса Евгения, внучка покойной британской королевы Елизаветы II, в ожидании второго ребенка. Об этом она сама сообщила в Instagram*, выложив трогательное фото, на котором первый сын целует ее живот.

«Мы так рады сообщить, что этим летом в нашей семье ожидается пополнение», — написала Евгения под публикацией.

Информацию подтвердил и Букингемский дворец, опубликовав официальное заявление.

«Семья в восторге, и Август (первый ребенок — Прим. ред.) очень хочет стать старшим братом», — цитирует SkyNews сообщение.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк состоят в браке с 2018 года. Их роскошная свадьба прошла в Виндзорском замке, а через три года в семье родился первенец — сын Август. Он стал девятым правнуком королевы Елизаветы II.

Сама 32-летняя Евгения Йоркская — внучка британской королевы, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. В декабре 2019 года ее отцу, среднему сыну королевы Елизаветы II принцу Эндрю, пришлось сложить полномочия из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карл III выгнал из дворца младшего брата принца Эндрю на фоне секс-скандала.