Официально: внучка королевы Елизаветы II станет мамой во второй раз

|
Рита Миронова
Рита Миронова 49

Внучка королевы Елизаветы II беременна вторым ребенком

Официально: внучка королевы Елизаветы II станет мамой во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Albert Nieboer

Читайте нас в: Дзен Новости

Принцесса Евгения ждет ребенка от Джека Бруксбэнка, за которого вышла замуж в 2018 году.

Принцесса Евгения, внучка покойной британской королевы Елизаветы II, в ожидании второго ребенка. Об этом она сама сообщила в Instagram*, выложив трогательное фото, на котором первый сын целует ее живот.

«Мы так рады сообщить, что этим летом в нашей семье ожидается пополнение», — написала Евгения под публикацией.

Информацию подтвердил и Букингемский дворец, опубликовав официальное заявление.

«Семья в восторге, и Август (первый ребенок — Прим. ред.) очень хочет стать старшим братом», — цитирует SkyNews сообщение.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк состоят в браке с 2018 года. Их роскошная свадьба прошла в Виндзорском замке, а через три года в семье родился первенец — сын Август. Он стал девятым правнуком королевы Елизаветы II.

Сама 32-летняя Евгения Йоркская — внучка британской королевы, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. В декабре 2019 года ее отцу, среднему сыну королевы Елизаветы II принцу Эндрю, пришлось сложить полномочия из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карл III выгнал из дворца младшего брата принца Эндрю на фоне секс-скандала.

-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.63
-0.04 74.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Последние новости

18:45
Политолог предрек страшное кровопролитие Сербии: «Прошлый конфликт — цветочки»
18:37
Дело о пропаганде ЛГБТ возбудили против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса
18:24
Важные соглашения и неформальная обстановка: чем запомнится визит Лаврова в Эсватини
18:18
Квартиру, в которой жил Высоцкий, будут сдавать за 20 тысяч рублей в сутки
18:13
Танки или жизнь: как Leopard погрузили в хаос «коллективный Запад»
18:07
Украинская разведка назвала уникальной тактику группы «Вагнер»

Сейчас читают

«Он в сознании»: новые подробности самочувствия Станислава Садальского
Открылся хостел с одеялами на окнах: страшная участь оставленного женой иноагента Пугачевой замка
Байден - разрушитель или фанатичный революционер: мнение историков
Психолог Татьяна Котова рассказала, как выбрать правильные игрушки для младенца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023