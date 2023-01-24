«Лучше не мучиться»: эксперт оценила шансы фокусника Сафронова вернуть волосы

Шоумен смог победить тяжелую болезнь, но из-за агрессивного лечения потерял рыжие кудри. После попыток скрыть отсутствие волос, он все-таки решился на операцию.

Иллюзионист Сергей Сафронов вновь начал появляться на публике. За два года он смог победить лимфому Ходжкина, о чем объявил в своем микроблоге. Теперь артист взялся за восстановление своего образа. Удастся ли ему вернуть шевелюру с помощью сделанной пересадки, предположила врач-терапевт, директор медцентра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru специалист пояснила, что трансплантация волос не такая простая процедура, как может показаться на первый взгляд.

«Каждому пересадку делать нельзя, есть массовые противопоказания — и химиотерапии, и рак кожи, и любое нарушение иммунной системы, а кожа у нас иммунный орган, у нас просто не будет приживания. Если говорят, что все будет нормально, это, конечно, очень условно», — подчеркнула Людмила Лапа.

Пересаженные волосы могут прижиться даже не у каждого здорового человека. Чтобы увеличить шансы, надо пройти тщательное обследование и восполнить дефициты.

По мнению врача-терапевта, людям, победившим онкозаболевание, лучше отказаться от трансплантации. При нормально протекающей ремиссии волосяной покров способен постепенно восстановиться самостоятельно. В любом случае, лучше отдать предпочтение парикам. Именно так, по словам врача, и поступают многие онкопациенты, перенесшие лучевую или химиотерапию.

«Я думаю, что это более правильно, чем мучать себя, потому что маловероятно, что что-то приживется. Тем более, они выпадают все», — подытожила Людмила Лапа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Сафронов внезапно заговорил о готовности воспитать четвертого ребенка.