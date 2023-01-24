Теперь 37 заболеваний: Михаил Саакашвили заразился еще и коронавирусом

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заболел ковидом

Теперь 37 заболеваний: Михаил Саакашвили заразился еще и коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Несмотря на то, что к бывшему президенту заходят посетители в масках, он все же подхватил еще один вирус.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится почти при смерти, вдобавок заразился коронавирусом. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе в своем блоге.

«Как? Мы все заходим к нему замотанные», — вопрошает адвокат.

По его словам, сегодня, 24 января, Саакашвили вновь терял сознание. До этого стало известно о том, что экс-президент Грузии, возможно, симулирует, та как появилось видео из клиники в Тбилиси, на котором бывший грузинский лидер ведет себя буйно. Видно, как он курит в палате, нормально ест, спит, сам передвигается. А когда заходят медики, бывший президент, возможно, намеренно сползает с койки, падает на пол, будто в припадке. При этом находит в себе силы ругаться с персоналом.

До этого местные СМИ опубликовали фото сильно исхудавшего Саакашвили. Сообщалось, что у него якобы обнаружили туберкулез и деменцию. Если верить заявлениям, всего у бывшего лидера диагностировано 36 различных заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Саакашвили имитирует припадки и недуги.

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🧙‍♀ Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

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