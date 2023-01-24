Путин заявил об устойчивости россиян перед украинскими фейками

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Путин заявил, что россиян «не так просто оболванить» украинскими фейками

Путин заявил об устойчивости россиян перед украинскими фейками

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Характер русских людей таков, что не позволяет им доверять лживым заявлениям, считает глава государства.

Россиян непросто оболванить, они устойчивы к дезинформации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

«Наших людей не так просто оболванить — с учетом характера», — подчеркнул Путин в ответ на слова губернатора о массированных информационных атаках со стороны Украины.

По словам Гладкова, в первые месяцы спецоперации жители области были не готовы к ситуации, однако сейчас у них уже есть понимание и возможность отличить правду от фейков.

Глава региона добавил, что местные власти стараются оперативно реагировать на вбросы украинской пропаганды и перевели работу информационного блока в круглосуточный режим.

В декабре создатели сервиса по выявлению недостоверной информации «Лапша Медиа» заявили, что Россию буквально захлестнула волна фейков. Особую активность авторов вбросов вызвали события на Украине и частичная мобилизация в России. Борцы с ложью в интернете напомнили, что верить надо официальным источникам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВС РФ на практике развенчивают откровенную ложь пропаганды Киева.

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