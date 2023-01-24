Путин заявил об устойчивости россиян перед украинскими фейками

Характер русских людей таков, что не позволяет им доверять лживым заявлениям, считает глава государства.

Россиян непросто оболванить, они устойчивы к дезинформации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

«Наших людей не так просто оболванить — с учетом характера», — подчеркнул Путин в ответ на слова губернатора о массированных информационных атаках со стороны Украины.

По словам Гладкова, в первые месяцы спецоперации жители области были не готовы к ситуации, однако сейчас у них уже есть понимание и возможность отличить правду от фейков.

Глава региона добавил, что местные власти стараются оперативно реагировать на вбросы украинской пропаганды и перевели работу информационного блока в круглосуточный режим.

В декабре создатели сервиса по выявлению недостоверной информации «Лапша Медиа» заявили, что Россию буквально захлестнула волна фейков. Особую активность авторов вбросов вызвали события на Украине и частичная мобилизация в России. Борцы с ложью в интернете напомнили, что верить надо официальным источникам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВС РФ на практике развенчивают откровенную ложь пропаганды Киева.