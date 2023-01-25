Минобороны рассекретило документы о зверствах нацистов в Воронеже в годы ВОВ

В Воронеже сегодня отмечают 80 летие полного освобождения от гитлеровских захватчиков. В память о подвиге советских солдат жители города возлагают цветы к мемориалам воинской славы.

А Министерство обороны опубликовало неизвестные ранее документы о преступлениях нацистов. Во время оккупации захватчики устраивали настоящие лагеря смерти. Население подверглось грабежу и насилию, а сам город был практически полностью разрушен.