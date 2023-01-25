Силовые структуры «обрубили» финансирование терактов в РФ через банки Европы

Западные страны использовали «спящие ячейки»

Российские силовики пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области, об этом РИА Новости на условиях анонимности сообщил представитель силовых структур в регионе.

«Установлено, что для обналичивания денежных средств использовались банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории стран Европы и Прибалтики, а также обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии», — объяснил силовик.

Деньги передавались исполнителям через гуманитарные организации, которые могли беспрепятственно проникать в новые российские регионы по гуманитарным коридорам.

«Также известно, что спецслужбы Украины для организации террористических актов и схронов с оружием, средствами поражения и взрывчатыми веществами на территории Херсонской области активно используют спящую агентуру, сообщающую о проделанной работе куратору, использую спутниковую связь», — поделился подробностями дела представитель силовых служб.

Он отметил, что деньги за успешные задания передавались исполнителям через сеть тайников.

Ранее 5-tv.ru показывал, как ФСБ задержала украинского диверсанта под Херсоном за сотрудничество с СБУ.