Прямой разговор с Путиным стал поводом для конфликта внутри Европы

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Инициаторами беседы выступили европейские политики.

Целью разговора было обсуждение дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине, а также вопросов мира и стабильности в Европе. По итогам беседы Стубб заявил, что для прекращения боевых действий необходимы прямые переговоры с Россией.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен скептически отреагировала на решение Стубба и Стере позвонить российскому президенту. По ее словам, эта инициатива не была согласована с другими европейскими странами. Она подчеркнула, что лидерам следует «сохранять Европу вместе», а не действовать поодиночке.

На слова Фредериксен отреагировал редактор норвежского издания Aftenposten Шетил Альстадхейм. Он опубликовал колонку под заголовком «Заткнись, Метте!», в которой обвинил датского премьера в поспешных выводах и заявил о необходимости сохранять контакты с Москвой.

Сам Стере, отвечая на критику, отметил, что у европейских стран и ранее не было единого подхода к процессу урегулирования конфликта на Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, сообщил, что после разговора с Путиным Стубб назвал позицию Европы в отношении переговоров по Украине в Абу-Даби «умеренно оптимистичной».

По словам Туска, лидеры Финляндии и Норвегии во время разговора с российским президентом подчеркнули, что безопасность северного и восточного флангов НАТО имеет принципиальное значение и не может быть предметом торга.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Стубб и Стере решили выйти на связь с Путиным, поскольку хотят «втиснуться» в переговорный процесс по Украине.

По словам министра, Европа ранее категорически отказывалась от участия в контактах с Россией, однако в последнее время стала призывать к их восстановлению.

«Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», — сказал Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что в ходе телефонного разговора европейские лидеры не выдвигали новых предложений по урегулированию конфликта на Украине.

При этом Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Путин в беседе со Стуббом и Стере отказался от компромисса по вопросу Донбасса.

По данным Reuters, до этого последним из европейских лидеров, который разговаривал с Владимиром Путиным по телефону, был президент Франции Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года и не была обнародована.

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