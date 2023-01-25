Боксера Майка Тайсона обвинили в изнасиловании 30-летней давности

Теперь потенциальная жертва требует от знаменитого спортсмена баснословную денежную компенсацию.

Американского боксера Майка Тайсона обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, которые якобы случились в начале 1990 года. Об этом сообщает газета New York Post.

В материале указано, что некая жительница Нью-Йорка анонимно подала на 56-летнего спортсмена судебный иск и потребовала пять миллионов долларов компенсации. По ее словам, изнасилование случилось в начале 90-х. Боксер якобы принудил ее к интиму в лимузине после знакомства в известном ночном клубе в Олбани. При этом точная дата произошедшего указана не была.

«Анонимный истец <…> утверждает в своей жалобе, поданной в Олбани в этом месяце, что она пострадала от „физических, психологических и эмоциональных травм“ в течение многих лет в результате изнасилования», — говорится в издании.

К слову, Тайсон три раза был осужден. В 1992 году суд приговорил его к шести годам заключения под стражу за изнасилование Дезире Вашингтон. Из этого срока спортсмен провел в тюрьме всего три года. В 1998 году его приговорили к трем с половиной месяцам за нанесение телесных повреждений людям, которые столкнулись с его автомобилем. В 2008 году Тайсон провел в камере 24 часа за употребление психотропных веществ и вождение транспортного средства в состоянии наркотического опьянения. Также в юности боксер отбывал наказание в детских колониях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майк Тайсон заявил о своей скорой смерти.